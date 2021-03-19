Kütahya'daki 600 yıllık tarihi mescit tekrar ibadete açılacak

Kütahya'da, Fatih Sultan Mehmet'in itikafa girdiği belirtilen 600 yıllık tarihi Aşağı Hisar Mescidinde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Maruf Mahallesinde 15. yüzyıl eseri olan Aşağı Hisar Mescidinin 300 bin TL'ye yenilendiğini ve tekrar ibadete açıldığını kaydetti. Aydın, tarihi yapıda Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemindeki Ramazan ayında 10 gün itikafa girdiğini belirterek, "Tarihi mescidin restorasyon çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Kaynaklarda burası Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği döneminde tamir edildiği ve burada itikafa girdiği mescit olarak belirtiliyor. Dikdörtgen şeklinde bir mescit altında su kaynakları da bulunuyor. Burası halk arasında, 'Ulu Pınar', Aşağı Hisar' ve 'Fatih Sultan Mehmet Cami' olarak isimlendiriliyor. Büyük bir rutubet altında olan mescidi havalandırma ve pencereler ile sorunu çözdük. Vatandaşlarımızın buraya gelerek tarihi teneffüs etmelerini istiyorum. Burayı kurul kararı ile kiremit ile çevirdik. Çalışmaları çevre düzenlemesi ile 300 bin liraya tamamladık. Mescidin altında dağdan gelen bir su kaynağı bulunuyor. Yüz yıllardır akan bu kaynaktan merkezdeki birçok çeşme de besleniyor" diye konuştu.

Tekrar cemaatiyle buluşan Tarihi Aşağı Hisar Mescidi, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı