Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasına ilişkin denetim yaptı.