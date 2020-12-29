Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

29.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:17
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya karayolu İlcikören Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazalarında Hakkı Y., Zerrin Y., Emre A., Mustafa G. ve İsmail O, yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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