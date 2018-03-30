Kütahya'da "Zeytin Dalı Şiir Dinletisi ve Resim Sergisi"

Kütahya'da, şehitleri anmak ve Mehmetçiğe moral vermek amacıyla "Zeytin Dalı Şiir Dinletisi ve Resim Sergisi" etkinliği düzenlendi.

Kütahya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grup Başkanlığı ile Ressamlar ve Plastik Sanatlar Grup Başkanlığı işbirliğiyle Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlik, şizofreni hastalarının yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışıyla başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahibi yaptığını ve geçmişten bugüne birçok sanatçıyı bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

Düzenlenen programın Kütahya'nın bir sanatçı şehri olduğunun göstergesi olduğunu belirten Vali Nayir, "Kütahya'mızı tanıtırken tarih şehri, kültür şehri, aynı zamanda sanat şehridir diye tanıtıyoruz. Bu etkinlik onun bir ispatı oldu. Kütahya'nın geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanata, resime, şiire kıymet veren insanları bizim bu dediğimizin bir teyidi olmuş oldu. Programı düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş ise, Kütahya'nın kültür ve sanatta marka şehir olma yolunda ilerlediğini dile getirerek, "Belediye olarak üç sene önce bir slogan belirlemiştik. 'Kültür ve sanatta marka şehir Kütahya' diye. İnşallah biz buraya yavaş yavaş ulaşmaya başladığımıza inanıyoruz. Belediyemizin de destek verdiği bu programda sanatçılarımızla birlikte şehitlerimizi andık." ifadelerini kullandı.

Program, şiir dinletisiyle devam etti.