Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi
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Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya E Tipi Cezaevi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan mahkumların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kütahya E Tipi Cezaevi'nde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan mahkumların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde temizlik maddesi tuz ruhu ve çamaşır suyundan etkilenen 12 mahkum, zehirlenme şüphesiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan ve bir süre de müşahede altında tutulan mahkumlar, tekrar cezaevine götürüldü.

Su ısıtıcısının kireçlenmemesi için tuz ruhu ile yıkandığı ve buradan sızan gazdan mahkumların etkilendiği iddia edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi
Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi
Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi
Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlar taburcu edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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