Kütahya'da Yüylük köyündeki karantina uygulaması kaldırıldı
03.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:34
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan'da Yüylük köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, uygulamanın sona erdiği bildirildi.
Kaynak: AA