Kütahya'da yükümlü ve hükümlüler parkları temizledi

29.08.2019 14:54

Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu yükümlü ve hükümlülerince, kentteki park ve piknik alanlarında temizlik yapıldı.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün başlattığı "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" Kütahya'da hayata geçirildi.



İnfaz uygulamaları kapsamında Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ve hükümlüler, Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Kütahya Belediyesi Yaşam Parkı'nda çöpleri toplayıp çevre temizliği yaptı.



Saray Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nın da proje kapsamında temizleneceği belirtildi.



Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 yükümlü ve hükümlünün yaptığı çalışmaya, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Cumhuriyet Savcısı Veysel Arat, kurum müdürü Kasım Demiralp, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürü Nuray Han ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Turgut Badak katıldı.

Kaynak: AA