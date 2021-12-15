Kütahya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kumarı Mahallesi ile Radar bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı tepeleri beyaza bürüdü. Bölgede kar kalınlığı, 8 santimetreye kadar ulaştı. Kumarı Mahallesi'nin Çamlık Mevkii'ndeki çam ağaçlarının karlı görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğin tadını çıkartıyoruz" dediler. Karla kaplanan bir traktör ve kaz sürüsünün kar üzerinde yiyecek araması kameralara böyle yansıdı.

Kütahya'nın yüksek kesimlerinin karlı hali, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Meteoroloji, Kütahya'ya aralıklarla 3 gün boyunca kar yağacağı duyurdu. - KÜTAHYA