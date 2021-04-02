Kütahya'da yöresel ürünlerin satışı için tesis yapılacak
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Kütahya'da yöresel ürünlerin satışı için tesis yapılacak

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel
Kütahya'da yöresel ürünlerin satışı için tesis yapılacak

Kütahya'ya özgü yöresel ürünlerin satışının yapılacağı tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kütahya'ya özgü yöresel ürünlerin satışının yapılacağı tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin önündeki törende yaptığı konuşmada, yapılacak işyerleri ile kentin yol ticaretinden faydalanacağını söyledi.

Kütahya'daki karayollarında ciddi bir trafik akışının olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Proje sahasında inşaat alanı 1034 metrekare, yeşil alan 974 metrekare, toplam yüz 100 araç kapasiteli otopark, 25 metrekaresi kapalı, 20 metrekaresi de açık alana sahip olmak üzere her biri 45 metrekare alana sahip 20 adet yöresel ürün satış işyeri yapmayı planladık. Kütahya'nın ilçeleri dahil kendine has hangi ürünler varsa burada pazarlayacak. Emet'in ekmeğine, Tavşanlı'nın leblebisine, Simav'ın kaymağına, Kütahya'nın çinisine varıncaya kadar ayrım yapmadan satışlarını yapabilecekler."

Işık, maliyeti yaklaşık 2 milyon 240 bin lira olan tesisin 240 günde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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