Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
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Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı

28.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:05
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı

KÜTAHYA'da gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

KÜTAHYA'da gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda kalan TIR, trafik ekiplerince kurtarıldı. 

Kütahya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereye kadar düştü, gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Ulaşımda aksamaların yaşandığı yollarda Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.

Kütahya'nın Eskişehir, Afyonkarahisar ve Tavşanlı kara yollarında yağış nedeniyle büyük araçların geçişine izin verilmedi.

Kütahya- Afyonkarahisar Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yolu kapattı. Trafik ekipleri, yolda kalan TIR'ı araçlarından getirdikleri zinciri takarak, kurtardı.

Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından temizlenen yol, yeniden TIR'ların geçişine açıldı.

Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı
Kütahya'da yolda kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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