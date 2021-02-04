Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı

04.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:03
Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik öldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik öldü. Kaza, 'geyik çıkabilir' tabelasına yakın noktada meydana geldi.

Tavşanlı- Kütahya Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde, gece yarısı yola çıkan geyiğe plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Ölen geyik sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince geyik yoldan kaldırdı. Kaza, 'geyik çıkabilir' tabelasına yakın bir noktada meydana geldi.


Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:04:43. #1.15#
title