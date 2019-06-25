Kütahya'da yol işgali denetimleri

Kütahya'da trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba koyarak araç parklarına engel olan esnafa yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, iş yerlerinin önüne duba, huni, sandalye gibi malzemeler bırakarak araç parkını engelleyen iş yeri sahiplerini uyardı.

Vatandaşların ihbarları nedeniyle Kıbrıs Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bazı işletmelere 488 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA