Kütahya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Kütahya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Kütahya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Kütahya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

KÜTAHYA - Kütahya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlanacağı belirtildi.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA