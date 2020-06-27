Kütahya'da YKS heyecanı Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Sınav için Kütahya Lisesine gelen ve sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına gelen öğrencilere girişte maske ve ıslak mendil verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise okul dışında çocuklarının sınav heyecanlarına ortak oldu. Bazı veliler okul dışında Yasin okudu.

Kaynak: AA