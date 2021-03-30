Kütahya'da yılda 250 ton bamya üretiliyor
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Kütahya'da yılda 250 ton bamya üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kütahya'da yılda 250 ton bamya üretiliyor

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Başkanı Necati Gültekin, yetiştirilen ürünler arasında bamyanın da büyük bir yer aldığını ifade etti.

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Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Başkanı Necati Gültekin, yetiştirilen ürünler arasında bamyanın da büyük bir yer aldığını ifade etti. Gültekin, Gölcük Mevkii'nde 200 dönüm tarım arazisinde bamya üreticiliği yapan çiftçiler yılda yaklaşık 200-250 ton bamya hasadı yapıldığını kaydetti.

Bamya hasatının çok hassas olduğunu ifade eden Gültekin, Bamya çok verimli bir bitki olup, her toplamadan sonra yeni meyveleri olgunlaştığından hasat süresine çok dikkat edilerek sürekli ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Gültekin, "Gediz ilçemizin ılıman ikliminde Temmuz ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar günlük olarak hasattı yapılan bamya çiftçilerin gelir kaynağı haline geldi.Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bamyanın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Pazar payı artmakta olup, birçok talebe yetişememektedirler. Ayrıca Gölcük çiftçileri Seralarda Bamya üretiminin yanında domates, biber gibi sebzelerinde üretimini yapmaktadır. İl Borsası olmamız nedeniyle il ve ilçelerimizde üretimi yapılan ürünlerin üreticilerini her zaman destekleyerek, ilimiz ve ülke tarımına katma değer sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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