Kütahya'da yetiştirilen muz ve ejder meyvesinin hasadı yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bulunan Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde örnek ve deneme amaçlı yetiştirilen ejder meyvesi ve muz hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık ve beraberindekiler, olgunlaşan meyveleri topladı.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavşanlı kara yolu yakınında bulunan ve yaklaşık 400 bitkinin yetiştirildiği Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'nde tıbbi bitkilerin yanı sıra tropikal meyvelerin üretiminin de yapıldığını söyledi.

Ejder meyvesinin kıymetli bir meyve olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz burada deneme amaçlı yapmış olduğumuz üretimi örnek alarak yetiştiriciliği yaygınlaştırabilirler. Sera şartlarında deneme üretimleri yapılan meyvenin özellikle tıbbi ve aromatik bitki açısından aranan niteliklerde bir meyvedir. Üretimin ilimizde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz."

Daha sonra merkezi gezen Işık, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.