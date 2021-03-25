Kütahya'da 'Yerel Eylem Grupları' kurulacak

Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER projesi, Kütahya'da hayata geçiriliyor.

Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER projesi, Kütahya'da hayata geçiriliyor.

Kütahya'nın da aralarında bulunduğu IPARD kapsamındaki 15 ili kapsayan "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin iştirakiyle yapıldı.

Çevrim içi toplantıya; Kütahya Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Yazar katıldı.

Yerel Eylem Grupları'na yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması amacıyla sahada çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılımı ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin Euro bütçe ayrılmıştır. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, STK temsilcilerinin yanı sıra halkın da katılım sağlamasıyla yerel eylem grubu olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir" dedi.

Vali Ali Çelik, LEADER projesinin Kütahya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Kütahya Koordinatörlüğünün destekleriyle yürütüleceğini söyledi.

Projeyle üretim, istihdam kapasitesi ve kırsal alanların yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Ali Çelik, Yerel Eylem Gruplarının kurulmasının ardından kadın ve gençlerin kırsal alanda daha etkin hale gelmesi, girişimcilik ruhu ve kırsaldaki dinamiklerin sürdürülebilir üretime yönlendirilmesi için stratejiler hazırlanacağını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı