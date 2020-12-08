Kütahya'da yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuluyor
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Kütahya'da yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuluyor

08.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:10
Kütahya'da yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, 36 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, 36 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuluyor.

Hastanelerde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, çalışmaları yürütülen yeni yoğun bakım ünitesiyle ilgili bilgi aldı.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, vakaların artmaması için kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "Temennimiz buraya hiç ihtiyaç duyulmaması ve yatakların boş kalması. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir ciddiyetle uygulamalıyız." dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da ilk etapta 22 yoğun bakım yatağının oluşturulacağını söyledi.

Kısa süre içinde de yatak sayısının 36'ya çıkarılacağını belirten Erşan, "Yoğun bakım ünitemizde hastalarımız 7-24 doktor, hemşire ve destek personel olarak 40 kişilik bir ekiple takip edilecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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