Kütahya'da yeni yılın ilk bebeği Yusuf bebek oldu

01.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:52

Kütahya'da yeni yılın ilk bebeği Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Yusuf bebek oldu.



Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 01.00'de Yusuf bebek 3 kilo 890 gram ve 53 santimetme olarak dünyaya geldi. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olan Zehra Yılmaz anne olmanın mutluluğunu yaşadı.



Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz.Dr. Fatıma Yaman ve Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Nurcan Edis, Yılmaz ailesini ve bebeklerini odalarında ziyaret ederek, Vali Ömer Toraman ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir'in selamlarını ilettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA