Kütahya'da yeni bir mahallenin kurulması reddedildi

Kütahya Belediyesi meclis üyeleri, 4. dönem 2. olağan meclis toplantısında 29 gündem maddesini görüşmek için bir araya geldi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında Başkan Işık meclis üyelerinin ve Kütahyalıların üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik etti.

Gündem maddelerine geçilmeden önce iki konu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Işık, 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren Celalettin Curca'nın Özel Kalem Müdürü, Yıldırım Akgül Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Erhan Bilgehan Hukuk İşleri Müdürü, 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle de Ali Bilcan'ın Veteriner İşleri Müdürü olarak görevlerine başladığını belirtti.

Başkan Işık ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumu meclis üyelerine sundu. Başkan Işık sunumda yer alan 2019'dan günümüze kadar olan süreçte yapılan yatırımlar, gelir gider bütçe dengesi, yapımı devam eden projeler hakkında kısa kısa bilgiler verdi.

Sunumun ardından meclis üyeleri gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Gündemin ilk maddesinde yer alan ve 5 Ocak 2022 tarihinde Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmı ile Bölücek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulmasını müzakeresini komisyon kararınca reddedildi. Komisyon kararını oylayan meclis üyeleri, oy birliği ile yeni mahalle kurulması konusunu reddetti.

Kütahya Belediyesi Meclis üyeleri diğer gündem maddelerini görüşerek karara bağladılar. - KÜTAHYA