Kütahya'da yaz etkinlikleri başladı
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Kütahya'da yaz etkinlikleri başladı

Kütahya'da yaz etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesince "Sahne Senin Kütahya" sloganıyla hazırlanan yaz etkinlikleri düzenlenen programla başladı.

Kütahya Belediyesince "Sahne Senin Kütahya" sloganıyla hazırlanan yaz etkinlikleri düzenlenen programla başladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binası önündeki programda yaptığı konuşmada, etkinlikler kapsamında isteyen herkesin sahne alabileceğini belirtti.

Amaçlarının, salgın nedeniyle yapılamayan ve özlenen sosyal ve kültürel etkinlikleri vatandaşla buluşturmak olduğunu dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Belediyemizin önündeki alanda kurulan bu sahnede isteyen herkes gelip dağarcığında ne varsa Kütahya ile paylaşabileceği bir ortam hazırladık. Bu program serbest ve ücretsiz olacak. Amacımız, hem etkinliklerimizi özellikle açık alanda yaparak hemşehrilerimizin sağlığını korumak hem de halkımızın uzun süredir özledikleri bu tür faaliyetleri ücretsiz olacak sunmak. Burada eserlerini sergileyecek kardeşlerimiz sahne tecrübesi kazanacak ve belki de bu sayede kariyerlerini planlayabilecek. Buradaki gösterilerinde alkışı çok alanlar sergiledikleri gösterilerine belki devam kararı alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlikler, iki ay boyunca her gün devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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