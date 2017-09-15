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Kütahya'da 'Yatırım' Sevinci

Avusturyalı kağıt firmasının yatırımı, 500 kişiye iş kapısı açacak.

Kütahya'da 'Yatırım' Sevinci

Avusturyalı kağıt firmasının yatırımı, 500 kişiye iş kapısı açacak.

Kaynak: Dunya.com