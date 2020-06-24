Kütahya'da yaşlı kadının evinde torunun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya'da yaşlı kadının evinde torunun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da yaşlı kadının evinde torunun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi
24.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:34

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki yaşlı bir kadına ait evde yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yaşlı kadının evine uyuşturucuyu sakladığı belirlenen torunu S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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