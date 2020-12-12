Kütahya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı

12.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:52
Kütahya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kütahya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bir otomobilde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ü. ve A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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