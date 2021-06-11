Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor

Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu kenarında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşunun tedavisine başlandı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu kenarında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşunun tedavisine başlandı.

Karayollarında çalışan bir işçi, yol kenarındaki otluk alandaki baykuşun hareketsiz durduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca kuşun uçamadığını gören işçi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen baykuş, veterinerler tarafından başlanan tedavisi tamamlanınca doğaya salınacak.

Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:07:14. #1.14#

title