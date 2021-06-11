Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi ediliyor
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu kenarında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşunun tedavisine başlandı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu kenarında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşunun tedavisine başlandı.
Karayollarında çalışan bir işçi, yol kenarındaki otluk alandaki baykuşun hareketsiz durduğunu fark etti.
Yanına yaklaşınca kuşun uçamadığını gören işçi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen baykuş, veterinerler tarafından başlanan tedavisi tamamlanınca doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan