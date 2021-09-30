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Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde büyük hasar oluştu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde büyük hasar oluştu.

Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada yakındaki bahçede çalışan Meşe ailesi, evden duman yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Büyük bölümü yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA / Serdar Yiğit - Son Dakika Haberleri
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