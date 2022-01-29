Kütahya'da yaklaşık 7 bin ton tuz-agrega karışımı kullanıldı

Etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini alan ve kar temizleme çalışma planlarını yapan Kütahya Belediyesi, bu süreçte 6 bin 875 ton tuz-agrega karışımı daha konforlu ulaşım için kullandı.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda kar temizleme ekipleri karın ilk düştüğü andan itibaren sahadaki görevlerinin başında yer aldı. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemde, sağlıklı ulaşım için 6 bin 875 ton tuz - agrega karışımını yollara serpildi. Hali hazırda Kütahya Belediyesi depolarında 5 bin 625 ton tuz - agrega karışımı stoku yer alıyor.

Kar temizliğinde bugüne kadar 130 personel ve 40 araç görev aldı.

Ayrıca, 12 kamyon, 12 kepçe, buzlanmalara karşı 8 bıçaklı kamyon, 8 el ekibi kar toplama işlemini, araç trafiğinin aksamaması nedeniyle gece 20.30'da başlayıp sabah 08.30'a kadar devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel