Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi
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Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi Kütahya'da il merkezinde yakalanan kurt, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilebilmesi için DKMP 5.

Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi

KÜTAHYA - Kütahya'da il merkezinde yakalanan kurt, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilebilmesi için DKMP 5. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre önce Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları tarafından Ali Paşa Mahallesi Söğütlü Çeşme Camii bahçesinden veteriner hekimler tarafından yakalanan kurta ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Kurt, daha sonra tedavisine devam edilebilmek üzere DKMP 5. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisine devam edilecek olan kurtun, tedavisinin ardından doğaya geri salınacağı belirtildi.

Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi
Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi
Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi
Kütahya'da yakalanan kurt, tedavi için Afyonkarahisar'a gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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