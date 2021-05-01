Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oğuz Ç'nin, Yeni Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.

Meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail öldü
Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail öldü
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:41:36. #1.16#

title