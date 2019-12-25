Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı
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Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

25.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26
Kütahya'da yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden Şerif C. ve Osman B. tutuklandı, M.C. ve Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe almıştı. Kovalamacanın ardından Yoncalı köyü yakınında durdurulan araçtaki biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınmış, otomobilde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu haplar ele geçilmişti.

Kaynak: AA
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