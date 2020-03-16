Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Kütahya'da yasa dışı yollardan temin edilen kırmızı reçeteye tabi ilaç ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
16.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:30
Kütahya'da yasa dışı yollardan temin edilen kırmızı reçeteye tabi ilaç ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente satmak için kırmızı reçeteye tabi sentetik hap getirdikleri ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçta bulunan F.M. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, kırmızı reçeteye tabi 1294 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA