Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

04.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:04

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente satmak için uyuşturucu getirdikleri ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.



Şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, Mehmet T. ve Erdal K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 270 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA