Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Haberler » Güncel » Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber

Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

04.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:04
Kütahya'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente satmak için uyuşturucu getirdikleri ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.


Şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, Mehmet T. ve Erdal K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 270 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler