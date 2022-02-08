Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
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Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 kişinin üzerinde 11.17 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 kişinin üzerinde 11.17 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelisi 2 şahıs, 11.17 gram metamfetamin maddesi ve 26 adet sentetik uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, 3. Sayfa, Haber

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