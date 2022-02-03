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Kütahya'da yaban hayvanlarına yem desteği

AA, Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da yaban hayvanlarına yem desteği

Kütahya'da çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, il genelindeki kırsal alanlarda yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem ve saman bıraktı.

Yem bırakma çalışmalarının kış sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Haber

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