Kütahya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:52

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ekipleriyle birlikte yemleme çalışmalarına katılan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesine destek vermek amacıyla yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaylacık mevkisindeki alanlara yem bırakıldığını belirten Kara, "Bölgemizde yılkı atı, geyik gibi yaban hayvanlarının yanı sıra ve kuş türleri de bulunuyor. Bizim bu hayvanları zor kış şartlarında da yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. Bu kapsamda yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde yonca ve kuşlar için yem bıraktık." dedi.

Kara, yem bırakma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından kış ayları süresince devam edeceğini dile getirerek, vatandaşların sokak hayvanlarının da aç kalmaması için evlerinin önüne su ve yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA