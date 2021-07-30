Kütahya'da vişne sezonu
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Kütahya'da vişne sezonu

Kütahya'da vişne sezonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde vişne sezonu başladı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde vişne sezonu başladı. İlçede suluk vişne 4 TL ve şokluk vişne ise 4.5 TL'den satışa sunuldu. Yıllık ortalama 15 bin ton vişnenin üretildiği ve İç Ege'nin meyve ambarı olarak bilenen Pazarlar'da 3 bin aile geçimini vişneden sağlıyor.

Vişne üreticisi Bekir Altıntaş, "İlçemizde ve bölgemizde vişne rekoltesi ve fiyatlardan memnunuz" dedi.

Vişne üreticisi Alime Karakaş ise "İlçemizde vişneleriz bol ve fiyatlarda istediğimiz düzeydedir. Tüm vişne üreticileri olarak vişneden memnunuz. Çünkü çocuklarımızla birlikte topluyoruz ve ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

Vişne üreticisi Selime Selçuk, "Vişneyi biz üretiyoruz reklamı Afyon vişnesi olarak yapılıyor. Vişne Kütahya'da ve Pazarlar ilçesinde üretilir" şeklinde konuştu.

Vişne sezonunu değerlendiren Pazarlar Ziraat odası Başkanı Kamil Ünal, "İlçemizde 15 bin ton vişnenin üretiliyor. İlçemizde 3 bin aile, bölgemizde yaklaşık 10 bin aile geçimini vişneden sağlıyor. Bu sezon vişne rekoltesi ve vişne fiyatları bizleri ve çiftçimizi memnun ediyor. Sezonun ülkemize, bölgemize ve çiftçimize hayırlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarlar vişnesi kalite ve aroması sebebiyle daha dalındayken meyve suyu fabrikaları tarafından satın alınmaya başlıyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da vişne sezonu
Kütahya'da vişne sezonu
Kütahya'da vişne sezonu
Kütahya'da vişne sezonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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