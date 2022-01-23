Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı - Haberler
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Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da vatandaşlar kar yağışının keyfini buldukları poşet, legen ya da şambrelle kayarak çıkardı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da vatandaşlar kar yağışının keyfini buldukları poşet, legen ya da şambrelle kayarak çıkardı.

Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanın gelen vatandaşlar, poşet, su bidonları, leğen, şambrel ve kızaklarla kaydı.

Vatandaşların kar eğlencesi sırasında çarpışmalardan dolayı kazalar da yaşandı.

Mesire alanına ailesi ile birlikte gelen Engin Taçoral, karın keyfini kayarak çıkardıklarını belirterek, "Her kış mevsiminde kaymak için ailemle birlikte Çamlıca Tabiat Parkı'na geliriz. Çok eğlenceli zaman geçiriyoruz. Burayı herkese tavsiye ederim." dedi.

Vatandaşlardan Selim Açık ise tabiat parkındaki bu alanı Kütahya'nın Uludağ'ı olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

Vatandaşlar kar üstünde poşet, leğen ve şambrelle kaydı

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

Çamlıca, Kütahya, kar, su, Güncel, Haber

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