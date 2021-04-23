Kütahya'da valizin içerisinden 226 gram bonzai çıktı
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Kütahya'da valizin içerisinden 226 gram bonzai çıktı

Kütahya'da valizin içerisinden 226 gram bonzai çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ş.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya - Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, şahsın yanında bulunan valizin içerisinde 226,52 gram bonzai maddesi bulundu.

Gözaltına alınan Ş.E. isimli şahıs gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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