Kütahya'da vaka sayısı düştü
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Kütahya'da vaka sayısı düştü

16.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 07:49
Kütahya'da vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayılanı açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vaka sayılanı açıkladı. İlk haftadan itibaren artışını sürdüren Kütahya, bu hafta az da olsa bir düşüş sergileye iyileşmenin sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişinin 85,31'inde göre Koronavirüs, yeni haritayla birlikte 85,14'e geriledi. Buna göre Kütahya'da haftalık 492 olan vaka sayısı, 491'e düştü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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