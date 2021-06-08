Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı
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Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı

Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da parkta bir ağacın altında oturan kişi, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kütahya'da parkta bir ağacın altında oturan kişi, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda yağmurlu havada bir süre yürüyüş yapan 40 yaşındaki Osman Alper Çanak, yağmur şiddetini artırınca bir ağacın altına sığındı. Bu sırada, Çanak'ın üzerine yıldırım düştü.

Devriye attıkları sırada olaya tanık olan çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ambulans talebinde bulundu. Çanak, daha sonra ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı
Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı
Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı
Kütahya'da üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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