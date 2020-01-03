Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı
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Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

03.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:44
Kütahya'da üzerine dökülen tiner alev alan işçi ağır yaralandı

'nın ilçesinde, üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Gediz Sanayi Sitesi'ndeki bir demir doğrama işletmesinde çalışan İsmail Bozdemir'in, çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle üzerine dökülen tiner alev aldı. Kıyafetleri tutuşan Bozdemir, iş yerinin dışına çıkarak yardım çağrısında bulundu.

Yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerce fark edilen Bozdemir'in alev alan kıyafetleri müdahaleyle söndürüldü.

Vücudunun büyük kısmında oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Bozdemir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, Bozdemir'in alevler içinde koşarak yardım istediği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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