Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Gediz ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda H.A.Y. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ve kullandıkları 43 EZ 660 plakalı otomobilde yapılan aramada; 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ve 53 kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA