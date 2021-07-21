Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu kent merkezinde sattıkları öne sürülen H.D. (33) ve H.H.G'yi (33) takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 45 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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