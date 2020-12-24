Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

24.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:05
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin bulunduğu otomobili Tavşanlı-Domaniç kara yolunda durdurdu.

Bu sırada otomobilden inerek kaçan Ö.D, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlının kaçarken attığı 20 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi boş arazide bulundu.

Gözaltına alınan Ö.D. ve A.İ.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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