Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
25.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:10
Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan takibin ardından Atatürk Bulvarı'nda durdurulan şüpheli M.B'nin üst aramasında satışa hazır paketler içinde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA