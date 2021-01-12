Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

12.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:56
Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bir şüphelinin il dışından kente satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne operasyon düzenleyen ekipler, otobüsten inen H.H.G'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence İlker Başbuğ Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ömer Bayram Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Facebook Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:56:33. #1.15#
title