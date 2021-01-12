Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
12.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:56
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsündeki bir şüphelinin il dışından kente satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne operasyon düzenleyen ekipler, otobüsten inen H.H.G'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin