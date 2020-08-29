Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takibin ardından Atatürk Bulvarı'nda otomobili durdurulan İlyas B'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA