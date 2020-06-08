Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.

Araçtaki Rıza Ö'nün üst aramasında 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve daha önce aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA