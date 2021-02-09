Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

09.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:40
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 2 zanlıyı takibe aldı.

Bu kişilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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