Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
09.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:40
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 2 zanlıyı takibe aldı.
Bu kişilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin