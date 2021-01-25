Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu hap getirdikleri iddia edilen 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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