Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu hap getirdikleri iddia edilen 2 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin